В адміністрації Трампа не вийшло зачарувати Європу митною політикою та лекціями про свободу. Заспокоїти європейців намагався спецпредставник США Віткофф.

Він прибув з візитом до Єлисейського палацу на український саміт, але все швидко пішло шкереберть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Спецпредставник Трампа провалив переговори у Франції

Спецпредставник США Стів Віткофф прибув до Парижу і одразу ж "ляпнув зайвого". Він назвав Єлисейський палац прекрасним, але далі продовжив говорити таке:

Це насправді виглядає як клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго,

– сказав Віткофф.

Французи вже не приховували свого невдоволення. Вони були вкрай здивовані таким порівнянням. Резиденцію Трампа, що виконана у кричущому флоридському шику, порівняли з неокласичним палацом, який є старшим за самі Сполучені Штати.

Додамо, що Стів Віткофф може зустрітися з росіянами найближчими днями, щоб обговорити мирне врегулювання ситуації в Україні. План США передбачає припинення вогню, закріплення лінії фронту та фактичне визнання контролю Росії над окупованими територіями.