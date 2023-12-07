"Жодних гарантій", – високопосадовець ЄС про важкі дискусії щодо відкриття переговорів про вступ

В ЄС тривають складні дискусії про відкриття переговорів про вступ України до ЄС та виділення фінансової допомоги сумою в 50 млрд євро. Проти цього рішення виступає Угорщина у той час, коли Єврокомісія готується розморозити 10 мільярдів євро із заблокованих фондів.

Про це "офф рек" повідомив європейський високопосадовець, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. За словами співрозмовника, в ЄС визнають великий прогрес Києва у виконанні семи рекомендацій від Єврокомісії під час повномасштабної війни.

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У Брюсселі очікують що у п'ятницю Верховна Рада проголосує за закон про національні меншини. Зазначимо, що Україна не виконала повністю сім необхідних кроків. Під час річного звіту Єврокомісія порекомендувала розпочати переговори про вступ, але надасть додаткову оцінку наступного березня.

Переломний момент повинен стати у березні наступного року, аби ми побачили що необхідні кроки були виконані,

– сказав високопосадовець на умовах анонімності.

Складні переговори тривають

ЄС та Україна готуються до історичного засідання Європейської ради на фоні скандальних заяв угорського прем’єра Віктора Орбана, який погрожує заблокувати відкриття переговорів про вступ.

Європейський високопосадовець погоджується, що переговори складні та пошук спільної позиції триває і досі. В Брюсселі кажуть, що дводенне засідання може затягнуться аж до суботи.

"Ці дискусії будуть важкими, і немає жодних гарантій, що вони увінчаються успіхом", – розповів співрозмовник.

Наступного тижня Європейська рада вирішуватиме не лише долю України на її шляху до членства, але й створення окремого блоку для України в Європейському фонді миру та виділення 50 млрд допомоги на чотири роки.

"Єдине, що мене вражає, це те, що практично всі держави – члени ЄС кажуть: "щоб не сталося, ці гроші треба знайти в грудні", – сказав високопосадовець.

Співрозмовник зазначив, що минулого року ситуація була схожою, коли вирішувалось питання фінансування України за програмою MFF+ на суму 18 мільярдів євро.

Угорщина може отримати 10 мільярдів євро

У той час, поки Орбан погрожує зірвати угоду під час засідання наступного тижня у Брюсселі, Єврокомісія готується виділити 10 млрд євро для Будапешту. Очікується, що це рішення узгодять до початку зустрічі європейських лідерів.

Високопосадовець ЄС закликав не розцінювати це як "політичний жест", оскільки розблокування будь-яких фондів відбуваються після виконання певних умов.

"Кошти можуть бути виділені лише в тому випадку, якщо буде забезпечено їх дотримання. (...) Угорщина виконала багато умов, які висувала Комісія", – сказало джерело.

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