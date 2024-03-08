Україна виконала додаткові рекомендації Єврокомісії, необхідні для старту переговорів про вступ

Для нашої держави є важливим вступ до Євросоюзу. Так, стало відомо, що Україна виконала ті додаткові рекомендації Єврокомісії, які були необхідні, аби почати переговори про вступ.

Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій, які отримала від Єврокомісії у листопаді минулого року. Про це заявив посол України при ЄС Всеволод Ченцов в ході дискусій в аналітичному центрі Bruegel, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

Дивіться також Комітет Європарламенту підтримав продовження безмитної торгівлі: що це означає для України

Україна виконала додаткові рекомендації Єврокомісії

За словами Ченцова, про свої досягнення Україна вже повідомила Єврокомісію. Тепер Київ чекає на дії з боку Євросоюзу.

Очікується, що Комісія надасть звіт, підготує доповідь, яку буде представлено Раді, і ми розпочнемо переговори якомога швидше,

– сказав Ченцов.

Разом з тим, Україна чекає на переговорні рамки від Єврокомісії, які має затвердити Рада ЄС. В ході дискусії посол ЄС при Україні Катаріна Матернова зазначила, що Київ дуже добре підготувався до того етапу, де перебуває зараз. Вона висловила сподівання, що серед держав-членів й надалі буде зберігатися консенсус щодо подальших дій в напрямку розширення ЄС.

"Грудневий саміт дав зелене світло для початку переговорів, але перед цим ми повинні мати звіт про виконання чотирьох кроків, після цього – ухвалення переговорних рамок, далі – перша міжурядова конференція і лише після цього розпочнуться самі переговори", – пояснила Матернова.

Відповідно до слів дипломатки, переговорний процес не буде легким і може бути часом неприємним, але до цього треба бути готовими.

Які умови для початку переговорів

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ, після того, як Україна: