Угорщина заблокувала відкриття кластера перемовин між Україною та ЄС, – ЗМІ

Угорщина заблокувала відкриття першого кластера переговорів між Україною та Європейським Союзом, що стосується верховенства права. Угорська делегація вимагала додатковий план захисту національних меншин від Києва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Чому Угорщина блокує відкриття кластера перемовин

Польща, яка наразі головує в Раді ЄС, представила лист із умовами для відкриття кластера "Основи" та планувала передати його Україні. У ньому йшлося про необхідність підготувати дві дорожні карти щодо плану реформ у сфері верховенства права та реформ державного управління.

Проте лише Угорщина виступила проти його ухвалення, наполягаючи на тому, щоб Україна додатково представила план із захисту національних меншин.

Ця ситуація може призвести до блокування відкриття першого кластера перемовин у квітні, адже до того часу мають ухвалити ще два процедурні рішення, кожне з яких також може бути заблоковане.

Ймовірно, рішення Угорщини пов’язане з її претензіями до української влади, які раніше озвучував заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час візиту до Києва. Він вимагав від української сторони "пояснень" щодо нібито "наклепницької кампанії проти Угорщини", а також звинувачував Україну в обмеженні прав угорців Закарпаття на використання рідної мови.