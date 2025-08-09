Останнім часом роль Європи значно посилилась у питанні підтримки України у воєнний час. Виникають дискусії, чи мають бути присутні представники європейських країн на різноманітних етапах щодо припинення російсько-української війни.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик розповів 24 Каналу, що, на його думку, Європа має відігравати певну роль на всіх стадіях перемовного процесу. Проте є нюанси.

Якою має бути участь Європи у мирних переговорах?

Володимир Дубовик зауважив, що не обов'язково, щоб європейські дипломати були фізично присутні на всіх етапах переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Мовиться про те, що Європа має бути в курсі того, що відбувається, яка логіка процесу. Вона має бути залучена через постійне інформування і координацію, як до кроків у рамках мирного процесу, так і після,

– висловився він.

Важливо, щоб Україна постійно вела діалог із головними партнерами щодо ситуації, яка відбувається довкола теми мирних перемовин переговорів.

Директор Центру міжнародних досліджень вважає, що дуже важливо, аби голос європейських лідерів було чутно, адже коли говорять про українську безпеку, то мовиться і є безпеку у Європі. Це дуже сильний наратив, який зараз існує там, що, за словами Дубовика, є позитивним зрушенням.

Україна потребує європейської допомоги, оскільки американська зброя має бути придбана за їхні кошти. Тому постійна залученість Європи у сфері безпеки України необхідна,

– зауважив він.

Додамо, європейські країни відкидають ультиматуми Путіна, адже вважають Росію головною загрозою безпеці на континенті та не хочуть нових викликів у разі домовленостей за спиною ЄС. Політолог Валентин Гладких підкреслює, що перемир'я з Москвою стане лише тимчасовою паузою, а головна причина війни – сам Путін і політика Кремля, яка не визнає незалежності України. На його думку, реальний мир можливий лише після зміни російського політичного режиму.