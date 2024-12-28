Є приклади швидкого закінчення війни, – Шарп оцінив ймовірність миру у наступному році

Шанси на початок переговорів щодо припинення вогню між Україною та Росією зараз великий. Хоч в історії є приклади швидкого закінчення війни, говорити про умови наразі зарано.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю військового оглядача Давида Шарпа виданню OBOZ.UA.

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Що Шарп думає про переговори Росії та України

Давид Шарп зазначає, що історія знає приклади, коли війни закінчувалися швидко. Він навів приклад ірано-іракської війни.

Коли взагалі ніхто нічого не прогнозував, окрім тривалої війни, сторони вели переговори, як то кажуть, під столом, і раптом після тривалих бойових дій було досягнуто згоди про припинення вогню,

– каже оглядач.

Шарп зауважує, що війна проти України триває вже досить довго. Тому США повинні посприяти угоді. За словами Шарпа, у випадку з Україною досягти цього легко, припинивши надання військової допомоги. Однак у випадку з Росією ситуація інша.

"Щоб Росія була зговірливою, причому у швидкому темпі, на неї треба чинити дуже серйозний тиск. Тут є два чинники: тяжкі економічні санкції та загроза збільшення допомоги Україні. Інакше, якщо Росія відчуває, що їй нікуди поспішати, що їй ніщо серйозно не загрожує, вона може воювати в нинішньому темпі ще певний час, намагаючись захопити більше територій", – пояснив військовий експерт.

Оглядач наголосив, що початок переговорів є досить ймовірним, проте "хто на що погодиться і як, поки говорити зарано". Шарп називає важливими дії адміністрації Трампа – в яких слова потрібно підкріплювати діями. Якщо цього не станеться, результати будуть такими самими.