Україна не захистила б себе: в ISW проаналізували перемовини з Росією у 2022 році

В Інституті вивчення війни проаналізували статтю WSJ про переговори, які проходили між Україною та Росією у 2022 році. Вони зазначають, що Москва прагне урегулювати ситуацію так, щоб у випадку майбутнього нападу Київ не зміг захиститися.

Згідно з отриманими документами, у 2022 році Росія тиснула, намагаючись домовитися про нейтральність України. Окрім цього, окремі пункти стосувалися різкого скорочення української армії.

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Росія хотіла повторного нападу

Як зазначили в ISW, Кремль неодноразово закликав до "демілітаризації" України, однак лише тепер стало зрозуміло, що він мав на увазі. Документи 2022 року свідчать, що Росія прагнула скоротити українську армію до рівня, за якого Київ вже не зможе себе захистити.

Путін, ймовірно, прагне "демілітаризації" України, щоб дозволити йому нав’язувати свою волю Україні без будь-якого істотного опору,

– констатують аналітики.

Гарантами договору 2022 року мали виступити Сполучені Штати, Велика Британія, Китай, Франція та Росія. Окрім цього, Кремль розглядав можливість додати до списку Білорусь. Держави-гаранти мали розірвати будь-які зв'язки з Україною, які "несумісні з нейтральністю". Росія також хотіла, щоб країни-члени погодили відповідь у випадку нападу на Україну, однак у випадку агресії Росії вони навряд чи змогли б домовитися.

Ця умова, ймовірно, мала на меті дозволити Росії впливати, передбачати та готуватися до міжнародної відповіді на будь-які можливі майбутні напади Росії на Україну. ISW продовжує оцінювати, що будь-яке припинення вогню піде на користь Росії, даючи їй час для відновлення та перегрупування для майбутніх наступальних операцій,

– зазначають в Інституті.

Росія прагнула отримати більше територій, ніж вона окупувала станом на 2014 рік. У 2022 році мала відбутися зустріч Зеленського та Путіна щодо Сходу України, однак розмова так і не відбулася. Ймовірно, саме через ширші експансіоністські бажання Кремля щодо статусу Донецької та Луганської областей про ці пункти не вдалося домовитися на переговорах.

Що відомо про переговори у 2022 році