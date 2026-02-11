Просять їх уже давно: що стоїть за вимогою Росії надати їй "гарантії безпеки"

Кремль знову заговорив про так звані "гарантії безпеки" для Росії, хоча ця теза лунала ще до повномасштабного вторгнення. Москва наполягає, що без таких гарантій неможливі жодні серйозні домовленості.

Політтехнолог Михайло Шейтельман в ефірі 24 Каналу пояснив, що ця риторика не нова і є частиною сталої стратегії Кремля. За його словами, вимога про "гарантії безпеки" демонструє незмінність позиції Росії та свідчить про відсутність реального прагнення до миру.

Чому Росія постійно говорить про "гарантії безпеки"?

Вимога Кремля про так звані "гарантії безпеки" не з'явилася після початку повномасштабної війни. За його словами, цю ідею активно просували ще до лютого 2022 року, намагаючись подати її як ключову умову стабільності для Росії. Вона звучала в медіа як нібито головна причина напруження з Заходом і використовувалася для виправдання подальших дій Москви.

Вони намагалися винести це на прапор і всюди пояснювали, що їм життєво необхідні гарантії безпеки. Мовляв, без цього Росія не зможе нормально жити,

– зазначив Шейтельман.

Повернення цієї риторики сьогодні демонструє незмінність позиції Кремля. Москва фактично повторює ті самі вимоги, які лунали до вторгнення, що свідчить про відсутність готовності до реального компромісу.

Переговори не означають готовність до миру

Шейтельман звернув увагу, що заяви російських посадовців про перемовини лише підкреслюють цю незмінність позиції. За його словами, Москва публічно демонструє, що не збирається відступати від своїх вимог, а самі переговори використовує як інструмент затягування часу. Навіть коли з'являються сигнали про можливий прогрес, російська сторона одразу їх нівелює.

Лавров прямо говорить, що ніхто нікуди не зрушив і що до миру ще дуже далеко,

– зазначив він.

Різниця в риториці між представниками США та Росії показова. Якщо з американського боку звучать оцінки про нібито "кілька останніх кроків" до домовленостей, то Кремль навпаки підкреслює довгий шлях і складність процесу. Це, на його думку, свідчить про небажання Москви реально завершувати війну.

Вони спеціально наголошують, що попереду ще довгі сотні миль до миру,

– пояснив Шейтельман.

Паралельно в американському експертному середовищі з'являються дискусії про швидке закриття українського питання з внутрішньополітичних або стратегічних причин. Однак, за його словами, для Росії будь-які переговори залишаються способом просувати старі вимоги, зокрема тему так званих "гарантій безпеки", а не шляхом до компромісу.

