Заклики домовлятися з Росією: що насправді стоїть за одіозними заявами українських політиків

Деякі українські політики раптово заговорили про потребу домовлятися з Росією щодо припинення війни. Вони пропонують іти на взаємні поступки, щоб зрештою дійти до завершення війни. Ця тема спричинила серйозну дискусію.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок. За його словами, немає нічого поганого в тому, що в Україні почалася така дискусія. Водночас заяви нардепів зроблені з політичних мотивів. Це може бути "гра" на рейтинг.

Про що свідчать ці заяви?

Як наголосив Клочок, такими заявами нардепи намагаються розширити власне електоральне поле. Все це робиться до наступних виборів, які однозначно пройдуть після завершення війни.

При цьому дискусія про умови завершення війни є ознакою демократичного суспільства. Однак про ключові нюанси можливої угоди має комунікувати насамперед влада.

Наразі йдеться про підготовку до тристоронньої зустрічі за участю США, де можуть обговорити енергетичне перемир'я. І, звісно, взагалі не може йтися про юридичне визнання окупації. Це абсолютно неприйнятна умова для України.

Важливо не тримати суспільство в інформаційній блокаді, а конкретно пояснювати, як ми бачимо закінчення війни в нинішніх умовах і коли це може статися. Ці пункти має більше комунікувати влада. Ми почули позицію президента. Він наголосив, що здавати інтереси держави не можна,

– підкреслив Клочок.

Клочок прокоментував одіозні заяви нардепів про переговори: дивіться відео 24 Каналу

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко нещодавно закликав піти на поетапні переговори з Росією. За його словами, на фронті між Україною та Росією паритет. При цьому наша держава програє війну на виснаження та втрачає значну кількість людей. Тому потрібно принаймні піти на поетапні переговори, де будуть поступки з обох сторін. Він допускає часткове послаблення санкцій в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування судноплавства тощо. Далі можна було б домовлятися про серйозніші питання.

Президент Володимир Зеленський вже заявив, що не можна прогинатися під Путіна та Росію. Держава не піде на здачу своїх інтересів. І зараз важливо не сіяти паніку серед населення.