Ніхто не дозволить підписати будь-які угоди на користь Росії, – ОП

Україна продемонструвала, що "червоних ліній", про які так люблять говорити у Росії, насправді не існує. Світ був вражений операцією ЗСУ на Курщині, але навіть після цього досі боїться надати дозвіл на удари по території агресора.

У глобальному протистоянні Росія програє. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що Україна продемонструвала свою суб'єктність.

Дивіться також Повернення олігарха: як влада Грузії готує свої "мінські угоди" й повну капітуляцію перед Росією

"Україна показала, що не буде так, як у 2008 чи у 2014 роках. Ніхто не дозволить підписати будь-які угоди на користь Росії. Це очевидно для всіх", – наголосив Михайло Подоляк.

Росія не готова до оборонної війни

Україна показує Росії, що існує логіка процесу. Все виглядає абсолютно просто. Якщо знищувати склади з боєприпасами, то ресурсу у ворога стане менше. Відповідно наступальні операції закінчуються, а починається оборонна війна. У Курській області ми побачили, що Росія до неї взагалі не готова.

Ба більше, такі операції мають бути не тільки в прикордонних областях, а в глибині російської території. Вони швидко ламатимуть соціальний устрій країни-агресорки, провокуватимуть панічні настрої. В підсумку це призведе до розбалансування всієї системи управління Росії.

Дії України показують світу, що злочинець ніколи не може залишатися без покарання. Ніколи не дозволяйте цього робити. Тому або міжнародне право існує, або кажіть своїм виборцям, що їм нічого не гарантовано, буде війна, вас вбиватимуть, а ми толеруємо масового вбивця у Східній Європі,

– підкреслив радник голови ОПУ.

У такому випадку населення європейських країн має розуміти, що міжнародне гуманітарне право, конвенції не діють. Агресор атакує іншу країну, але їй не надають необхідного ресурсу, а навпаки змушують здатися.

"Україна чітко сказала, що не буде ніяких кулуарних, абстрактних домовленостей. Ніяких Мінських угод, які зафіксували, що злочинець може прийти, вбити, але не відповісти за це", – додав Подоляк.

Що має зрозуміти світ про війну в Україні

На думку радника голови ОПУ, Західний світ має визнати, що, по-перше, Росія обов'язково програє й сидітиме на лаві підсудних. Адже це питання міжнародного права.

По-друге, немає сенсу зберігати ресурси для майбутньої війни, якщо вона вже йде та може розростатися. Наявний ресурс треба ефективно використовувати вже сьогодні, щоб закінчити цю війну.

По-третє, суб'єктність України є надвисокою, тому бажано не провокувати заявами про якісь домовленості, компроміси. Україна рухатиметься у межах своєї програми, яка чітко фіксує, що Росія має програти.