"Час настав": президент Фінляндії назвав, що треба Україні для успіху у переговорах з Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб позитивно відгукнувся на бажання президента України Володимира Зеленського бачити російську сторону на другому саміті миру. Він вважає це "правильним розігруванням карт".

За його словами, наразі у питанні мирних переговорів між Україною та Росією "досягнуто точки, коли потрібно починати процес". Він відзначив, що йдеться не обов'язково про поступки територією.

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Що сказав президент Фінляндії

Як пояснив Александр Стубб, наша держава зараз перебуває у набагато кращому становищі, ніж це було два місяці тому. Збройні Сили України отримують необхідне обладнання та кошти, які потрібні для утримання займаних позицій.

Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги та труднощами Європи в доставленні обладнання до Києва. Також немає ніякого російського прориву. За даними нашої розвідки, Росія не просувається вперед, а її втрати ще більші, ніж раніше,

– заявив він.

Коментуючи доречність переговорів між Україною та Росією на цей момент, а також ймовірність територіальних поступів з боку нашої держави, лідер зауважив, що варто вміти розрізняти можливий дискусійний процес та мир.

Президент Фінляндії стверджує, що початок мирних перемовин не є гарантією того, що доведеться поступатися територією. За його словами, для успіху Володимир Зеленський потребує чотири ключові елементи.

Александр Стубб пояснив, що перший стосується територій, які зараз окуповані Росією, і це буде "лише його рішенням". Другим важливим моментом є необхідність наявності гарантій безпеки для України.

"І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до Європейського Союзу. По-третє, необхідне правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. І, нарешті, Зеленський потребує підтримки для відновлення своєї країни", – наголосив він.

Не менш важливим у цьому питанні є виведення окупаційних військ з території нашої держави. Однак, як каже Стубб, це не можна розглядати як попередню умову. Необхідно переконати Глобальний Південь в імперіалістичних цілях та загрозі з боку Росії.

В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати Путіну і сказати: "Досить", – додав Стубб. На його думку, Китай міг би зробити багато, щоб зупинити бойові дії, оскільки він має "сильну позицію стосовно Росії".