Переговори з росією неможливі, – Бербок заявила, що путін жертвує своєю країною заради амбіцій

Очільниця МЗС Німеччини вважає, що переговори з кремлем щодо миру в Україні неможливі. Також Анналена Бербок відреагувала на заклики до фактичної капітуляції Києва.

Бербок хотіла б поговорити з лавровим, але сумнівається у його повноваженнях

Зараз нема жодних можливостей для того, щоб вести переговори з росією. Про це міністерка закордонних справ Німеччини заявила в інтерв'ю.

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Про що можна вести переговори з тим, хто не готовий домовитися навіть із Червоним хрестом про гуманітарні коридори для евакуації цивільних,

– наголосила Бербок.

Вона додала, що не комунікувала з російським колегою сєргєєм лавровим з початку повномасштабної війни. Бербок хотіла б сказати: "Ну, давай, сєргєй, домовлятимемося про мир". Але вона сумнівається, що той взагалі має повноваження для вирішення таких питань.

До того ж коли на початку липня Бербок виступала на зустрічі міністрів закордонних справ G20, лавров її не слухав. Він покинув залу одразу після власного виступу.

Зарозуміло, – Бербок про заклик до "капітуляції" України

Раніше кілька німецьких діячів опублікували лист, в якому закликали світ перестати постачати зброю в Україну. Вони вимагали, щоб Берлін "схилив" Київ до "миру" з кремлем, тобто – до капітуляції. Бербок зазначила, що на місці українців сприйняла б цей лист як "наївний, зарозумілий і такий, що збиває з пантелику".

На питання про те, чи потрібно Києву йти на поступки перед москвою міністерка відповіла, що не має права вирішувати таке питання.

Яке право має міністр закордонних справ саме Німеччини вирішувати за Україну, яку частину своєї території вона має віддати, скільки мільйонів її громадян мають підкоритися російському пануванню?

– наголосила політикиня.

Зауважимо, німецька міністерка вважає, що, розпочавши цю війну, російський президент владімір путін "жертвує власною країною". Адже для нього найважливіше це зберегти режим та залишитися при владі.

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