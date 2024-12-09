Мова не про перемовини, а про припинення геноциду українців, – Юсов про дипломатію з Росією

Наразі триває багато розмов про переговори з Росією та припинення війни, які буцімто можуть розпочатися у 2025 році. З цього приводу висловилися й в українській розвідці.

Свою позицію щодо цього озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Центру протидії дезінформації, повідомляє 24 Канал.

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Що кажуть у ГУР про переговори з Росією

Як нагадує представник розвідки, Україна з самого початку говорила про справедливий мир на умовах міжнародного права, Статуту ООН, що передбачає захист українського суверенітету та територіальної цілісності. Однак, якщо говорити про позицію Росії, то йдеться про геноцидну війну, і цьому є низка підтверджень.

Нещодавно власне були чергові роковини Голодоморів та день пам'яті жертв, це той самий ворог, також геноцид, але був в інший страшний спосіб. У нас тоді не було власної держави, тому українців вбивали голодом. Сьогодні є власна держава, є можливість мати зброю в руках, і, використовуючи усі інші інструменти й механізми, захищати свою державу,

– наголошує Юсов.

За його словами, лише наявність власної незалежної держави гарантує фізичну безпеку, а також можливість розвитку народу, оскільки ворог продовжує заперечувати сам факт існування нас як народу, право на життя як окремої нації у власній державі. Це доводить ситуація на окупованих територіях.

Він наголошує, що на тлі репресій, мілітаризації навчальних закладів і низки інших речей Росія таким чином хоче стерти нашу державу "з лиця землі", і йдеться не лише про "людей у погонах", російського диктатора Владіміра Путіна чи інших представників режиму країни-агресорки.

"Сьогодні досі продовжують підтримувати геноцид, тобто прагнуть вбивств та знищення українців, більшість населення Росії, і це їхня колективна позиція. На жаль, вважати, що за один день вона зміниться, підстав немає. Щоб було розуміння, мова йде не просто про перемовини між сусідами, які щось не поділили. Мова йде про зупинення геноцидної війни й знищення агресором іншого народу, який хоче жити самостійно", – заявив Юсов.