В ОП заявили, що Україна готова до переговорів з Росією: є чіткі умови

Михайло Подоляк прокоментував питання переговорів з російською стороною. Він зазначив, що Україна готова до мирних переговорів з Росією, але виключно на умовах міжнародного права.

Про це заявив радник голови Офісу Президента в інтерв'ю NV.

Дивіться також Важливі два фактори: у МЗС пояснили позицію України щодо переговорів з Росією

Що кажуть в ОП щодо переговорів з Росією

Україна не є країною агресором, Україна не починала цю війну. І, безумовно, для того, щоб правильно себе позиціювати, Україна говорить про те, що ми готові до переговорного процесу. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів". Ні, Україна готова до переговорів – це головний пункт,

– сказав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що важливо – на яких підставах будуть йти переговори. За його словами вести переговори треба на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію. І головне з цієї концепції – це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави.

Подоляк вказав, що Росія пропонує заморозити конфлікт, аби зібратися із силами, і знову напасти на нашу країну.

І Україна говорить, що потрібно, щоб більш об'єктивно працювали наступні інструменти примусу Росії. Це постачання зброї в Україні. Її має бути набагато більше, зокрема, треба скасувати будь-які обмеження – неформальні, формальні на нанесення ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться на будь-якій відстані вглиб Росії,

– каже Подоляк.

Інші фактори, які можуть примусити Росію до переговорів, на думку Подоляка, є:

економічні санкції.

дипломатична ізоляція.

"Росія не може головувати, наприклад, у Радбезі ООН, не може використовувати ті чи інші майданчики", – зазначив він.