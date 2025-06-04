Дещо може змусити Росію відмовитися від ультиматумів на перемовинах

Володимир Зеленський назвав російський "меморандум" ультиматумом і додав, що ні Україна, ні Захід не сприймають його серйозно. Водночас росіяни бідкаються через атаку на російські аеродроми й вдаються до чергових погроз.

Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун зауважив 24 Каналу, що дипломатія працює за однієї умови. А саме тоді, коли за нею стоять танки й чим більше їх, тим сильніша дипломатія.

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До якого аргументу може прислухатися Путін

Україна залишає за собою право досягати власних цілей завдяки проведенню успішних спецоперацій, зокрема проти військових об'єктів Росії. Саме з них щодня окупанти запускають ракети по території України. Звісно, наша держава хоче продемонструвати сильну позицію.

Зробити це за умов, коли тобі не надають далекобійної зброї, засобів ураження ворожої території – дуже складно. Але Україна щоразу винаходить щось неповторне, те, що увійде в підручники та змінить хід війни.

Авіація – це один із ключових компонентів продовження терору проти українського народу, тому вона виправдана ціль. Ба більше, руйнування 40 бортів – це дуже серйозний удар. Звичайно, росіяни мали б на нього відреагувати,

– наголосив політолог.

Однак, ворог усвідомлює реальність значно пізніше, зараз їм потрібен час, щоб усвідомити наскільки вони вразливими щодо тих втрат, які зазнали. Тому наступні переговори з росіянами мають бути більш успішними й продуктивними з погляду зміни риторики Кремля.

До того ж Сили оборони мають ще багато "цікавинок", які не дозволять Росії досягти жодних стратегічних цілей.

Зауважимо, Владімір Путін відкинув ідею переговорів з лідером України й назвав українську владу "терористами". Далі він звинуватив нашу державу у підривах мостів, диверсіях та атаках по Росії.