Українська делегація прямує до Женеви: Буданов зробив заяву про переговори з Росією
- Українська делегація вирушила до Женеви на черговий раунд мирних переговорів з Росією.
- Кирило Буданов зазначив, що основним пріоритетом є захист національних інтересів України.
Навіть у дорозі до Женеви українська делегація готується до чергових переговорів із росіянами, які от-от відбудуться. Керівник Офісу Президента поділився думками про підходи до запланованої зустрічі.
Про це Кирило Буданов написав у своєму телеграмі. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Варто перечитати Другий раунд перемовин України, США та Росії в Еміратах закінчився: головні заяви делегацій
Що сказав Буданов перед від'їздом до Женеви на перемовини з росіянами?
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов о першій ночі 16 лютого повідомив у соціальних мережах, що українська делегація вирушає до Женеви у Швейцарії. Там має відбутися наступний раунд мирних переговорів із російськими представниками.
Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені,
– написав він.
Пост Буданова короткий, але підкреслює серйозність підготовки до дипломатичного процесу. Тут важливий окремий акцент на ключовому пріоритеті української сторони – це захист національних інтересів України.
Кирило Буданов та інші українські делегати вирушають у Женеву / Фото керівника Офісу Президента
Що слід знати про контекст переговорної ситуації на сьогодні?
Україна підходить до Женевських переговорів максимально підготовленою та з чітким фокусом. На жаль, чого очікувати від російської делегації – невідомо, адже її цього разу очолюватиме сумнозвісний Володимир Мединський.
Водночас політолог Андрій Городницький говорив 24 Каналу, що Росія не піде на поступки, поки не стане достатньо ослабленою. Зокрема військовими втратами, економічними та міжнародним тиском.