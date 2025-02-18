У Саудівській Аравії 18 лютого пройшли переговори США та Росії. За результатами зустрічі росіяни заявили про "краще розуміння американської сторони" позиції Москви.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю кремлівського пропагандиста Сєргєя Лаврова, який був присутній на переговорах.

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Про що домовлялися США та Росія

Лавров озвучив частину домовленостей зі США.

Американська сторона почала краще розуміти нашу позицію. Це була дуже корисна розмова,

– заявив глава російського МЗС.

Він також заявив, що "необхідно зняти перепони" часів Байдена, які ускладнюють роботу дипломатів. Так країна-терористка намагається скасувати "постійні вигнання та арешти нерухомості" росіян. А ще – вирішити проблеми із банківськими переказами.

"Росія та США погодилися, що коли їхні інтереси не збігаються, їм потрібно не провокувати конфлікт, а вирішувати проблеми", – заявив пропагандист.

Він також додав, що тепер консультації Росії та США щодо війни в Україні будуть регулярними.

Окрім того, Лавров заявив, що не бачив повідомлень про триступеневий мирний план. Також він назвав неприйнятною появу західних військ в Україні.

"Росія та США домовилися, що необхідно зняти перепони для взаємовигідного економічного співробітництва", – додав росіянин.

Звісно, російська делегація не обійшлася без брехні і на цій зустрічі. Так, американська сторона запропонувала мораторій на атаки на енергооб'єкти.

"Так, атака українських дронів на нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї – це по суті напад на енергетичну інфраструктуру Казахстану. Росія ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України. Москва завдає ударів тільки тим об'єктам, які обслуговують ЗСУ", – цинічно заявив Лавров.