Росія та США найближчим часом проведуть переговори: у Путіна назвали дату

Переговори Росії та США у Саудівській Аравії можуть відбутися уже на початку наступного тижня. Про склад російської делегації Кремль повідомить своєчасно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря голови Кремля Дмітрія Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.

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Коли можуть відбутися переговори між Росією та США

Чергові переговори між делегаціями Росії та США у Саудівській Аравії, можливо, відбудуться на початку наступного тижня.

Це може бути не сама неділя, зараз узгоджуються останні нюанси, це початок наступного тижня, самий початок, ось, це стане відомо. Ну, дійсно, йдеться про найближчі дні,

– зазначив Пєсков.

Він також додав, що Кремль своєчасно повідомить про те, хто саме представлятиме Росію під час переговорів, однак наразі він не може розкрити учасників делегації.

Крім того, Пєсков зазначив, що під час переговорів делегації будуть обговорювати питання повномасштабної війни в Україні.

Додамо, що згодом помічник президента Росії Юрій Ушаков, якого цитують російські ЗМІ, повідомив, що переговори між Росією та США відбудуться в Ер-Ріяді 24 березня. Він також розповів, що російську делегацію очолять сенатор Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Беседа. Американська команда, за словами Ушакова, теж уже сформована

"Ми сподіваємося, що майбутні в понеділок консультації будуть продуктивними", – підкреслив Ушаков.