У НАТО не коментуватимуть перемовини США та Росії щодо українських територій, – Рютте
- НАТО не коментуватиме перемовини США та Росії щодо українських територій, щоб не впливати на переговори.
- Президент Зеленський підкреслив, що лише український народ має право вирішувати питання територій України.
Альянс не втручатиметься у перемовини між США та Росією щодо можливого обговорення українських територій. НАТО не коментуватиме проміжні стадії переговорного процесу.
Про це розповідає Укрінформ з посиланням на спільний брифінг генсека НАТО Марка Рютте з президентом Володимиром Зеленським в Одесі, передає 24 Канал.
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НАТО не оцінюватиме проміжні етапи переговорів США та Росії
Він наголосив: попри важливість зусиль, НАТО не буде втручатися в переговорний процес.
Генсек НАТО зауважив, що розпочаті ініціативи важливі, адже війна щодня забирає життя людей і руйнує українські міста. Водночас він підкреслив, що не буде оцінювати проміжні стадії цього процесу, аби не впливати на переговори.
Ми надаємо ту допомогу, яку можемо, але на проміжних стадіях я не хочу коментувати,
– сказав Рютте.
У свою чергу, президент Володимир Зеленський вкотре підкреслив, що Україна – суверенна держава, і лише український народ має право вирішувати питання її територій.