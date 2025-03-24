Українська делегація залишається в Ер-Ріяді та чекає на результати переговорів Росії та США

24 березня у Ер-Ріаді зустрічаються російська та американська делегації. Водночас українські делегати не покидають країну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Українська делегація залишається у Саудівській Аравії

24 березня у Саудівській Аравії відбуваються перемовини американської та російської делегацій.

В цей час українська делегація залишається у Ер-Ріаді, чекають на завершення перемовин США та Росії.

Наразі не йдеться про зустріч усіх трьох делегацій, але можливі свого роду "човникові" зустрічі, коли українська і російська делегації безпосередньо вести переговорів не будуть, але між ними посередницьку роль займуть американці.

Також міністр оборони Рустем Умєров обіцяв, що вийде до преси пізніше, щоб підвести підсумки зустрічей.

Нагадаємо, американська делегація прагне укласти угоду про припинення вогню в Чорному морі для вільного руху суден. Окрім цього, вона буде прагнути припинення насильства у війні в Україні.