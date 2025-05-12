Єрмак поставив ультиматум: або 30 днів тиші, або посилення тиску на Росію

Перед будь-якими переговорами з Росією Україна вимагає 30-денного перемир’я. Київ не дозволить Кремлю маніпулювати діалогом – Захід має тиснути, якщо Москва відмовиться.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю РБК-Україна. Перед початком переговорів з Росією має бути оголошене 30-денне перемир’я, яке чітко контролюватиметься міжнародними партнерами.

Читайте також Єрмак попередив про пастку Кремля: чому переговори без перемир’я небезпечні

Мир можливий тільки після перевіреного перемир’я

Якщо ж Кремль відмовиться – на нього мають тиснути жорсткіше, вважає Єрмак. За його словами, США та європейські партнери не мають жодних претензій до України – м’яч на боці Москви.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна не дозволить Росії розмовляти мовою ультиматумів. Основою будь-яких переговорів має бути міжнародне право і статут ООН.

Україна пропонує чіткий алгоритм: спочатку контрольоване 30-денне припинення вогню, за яким слідує визначення формату переговорів за участю Європи. За словами Єрмака, Київ бачить майбутнє лише в справедливому та тривалому мирі з гарантіями безпеки.

Якщо Росія згодна, значить, ми переходимо до наступного етапу, який теж зрозумілий і до якого готові наші партнери. Якщо ні, то будь ласка, має бути тиск на Росію і санкціями, і іншими діями, абсолютно конкретно і чітко. Тому що ми не віримо Росії. Ми вважаємо, що вони розуміють тільки мову сили. Питань до України немає, і тому на сьогодні питання в позиції Росії,

– додав керівник ОП.

Єрмак підкреслив, що США й Європа мають інструменти, аби моніторити ситуацію, але головне – не дати Кремлю знову використати перемовини як інструмент для затягування війни.