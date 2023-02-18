Кулеба назвав єдину умову, за якої можливі переговори з Кремлем

Переговори з російським агресором можливі лише за однієї умови. І це – відновлення територіальної цілісності України.

І це не підлягає обговоренню. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Переговори з Кремлем можливі лише за однієї умови

За словами Кулеби, дипломатична ініціатива не працює у випадку з країною-агресоркою. Деякі прихильники переговорів з Путіним насправді хочуть, щоб Україна зазнала поразки.

Міністр наголосив, що будь-які переговори з Росією можна розпочинати лише того, що територіальна цілісність України має бути повністю відновлена.

Ми засвоїли гіркий урок: якщо дати Росії мізинець, вона відхопить всю руку,

– додав Кулеба.

Україну ніхто не підштовхує до переговорів з Путіним

Також Дмитро Кулеба повідомив, що Україну не підштовхують до переговорів з Росією, як це було на початку війни. Це пов’язано з тим, що всі бачать, що Путін робить, і відповідно розуміють, що все це не має сенсу.

"Україні вдалося домогтися важливої мети: якщо на початку війни навіть наші друзі говорили, що Росія не повинна перемогти у цій війні, то ми дуже багато працювали, щоб змінити цю риторику і щоб почала говорити – Україна повинна перемогти у цій війні. Вони почали про це говорити і від цього будувати свою політику", – розповів міністр.

Переговори можливі лише після виведення військ Росії з України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для декриміналізації глобальної політики й реальної безпеки світу треба, щоб війна завершилася перемогою України.

Переговори можуть розпочатися, коли Росія виведе війська з території України. Інші варіанти лише дають Росії час перегрупувати сили й відновити бойові дії будь-якої миті,

– наголосив Подоляк.

Росіяни знову заговорили про переговори

Нещодавно заступник глави МЗС Росії Сєргєй Вершинін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною. Однак у Кремлі хочуть переговори "без попередніх умов" з урахуванням цілей, які озвучувала Москва.