В Кремлі чекають від США інформацію щодо переговорів з Україною
- Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія розраховує "якимось чином" отримати від США інформацію про хід американсько-українських переговорів.
- Перемовини проходять у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії.
Прессекретар глави Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія очікує від США інформацію щодо перемовин між американською та українською делегаціями, які проходять сьогодні у Саудівській Аравії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Переговори України та США: після перерви делегації знову почали роботу
В Путіна чекають від США інформацію щодо перемовин з Україною
Пєсков заявив, що Росія розраховує "якимось чином" отримати від США інформацію про хід американсько-українських переговорів, які проходять у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії.
Сьогодні будуть контакти в Джидді американо-українські. Якимось чином американська сторона, яка займається пошуком шляхів виходу на мирне врегулювання, поінформує нас,
– сказав Пєсков журналістам, коментуючи повідомлення про можливість зустрічі Путіна і спецпредставника глави Білого дому з Близького Сходу Стіва Віткоффа.
За його словами, у випадку коли це станеться то Росія про це повідомить.
Зазначимо, в Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляли, що Віткофф планує візит до Москви для зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним.
Дивіться також Україна та США проведуть переговори у Саудівській Аравії: що відомо про зустріч у Джидді
Нагадаємо, що у вівторок, 11 березня, відбуваються перемовини між Україною та США в Саудівській Аравії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та глава МЗС України Олександр Сибіга прибули до Джидди.
До складу української делегації входить також заступник Єрмака Паліса, міністр оборони Умєров. З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц.