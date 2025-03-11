В Кремлі чекають від США інформацію щодо переговорів з Україною

Прессекретар глави Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія очікує від США інформацію щодо перемовин між американською та українською делегаціями, які проходять сьогодні у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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В Путіна чекають від США інформацію щодо перемовин з Україною

Пєсков заявив, що Росія розраховує "якимось чином" отримати від США інформацію про хід американсько-українських переговорів, які проходять у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії.

Сьогодні будуть контакти в Джидді американо-українські. Якимось чином американська сторона, яка займається пошуком шляхів виходу на мирне врегулювання, поінформує нас,

– сказав Пєсков журналістам, коментуючи повідомлення про можливість зустрічі Путіна і спецпредставника глави Білого дому з Близького Сходу Стіва Віткоффа.

За його словами, у випадку коли це станеться то Росія про це повідомить.

Зазначимо, в Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляли, що Віткофф планує візит до Москви для зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним.

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Нагадаємо, що у вівторок, 11 березня, відбуваються перемовини між Україною та США в Саудівській Аравії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та глава МЗС України Олександр Сибіга прибули до Джидди.

До складу української делегації входить також заступник Єрмака Паліса, міністр оборони Умєров. З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц.