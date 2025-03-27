Перемир'я у морі викликає багато питань: що не так із домовленостями

Результатом переговорів у Саудівській Аравії стала низка домовленостей щодо припинення ударів по певних об'єктах. Однак є багато питань до всього цього процесу.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що після переговорів у Саудівській Аравії не було підписано жодних документів чи хоча б декларацій про наміри. Є лише домовленості після переговорів з американською делегацією.

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У чому проблема з цими домовленостями

Як наголосив Крамаров, є логічне питання. А яке покарання отримає та сторона, що порушить домовленості? Так виходить, що ніяких конкретних санкцій у цьому випадку немає.

Також вже була інформація, що Росія вимагає принаймні часткового зняття санкцій в обмін на дотримання перемир'я в Чорному морі. Зокрема йдеться про розблокування аграрного експорту та підключення деяких російських банків до SWIFT.

Це може стати доволі ефективним інструментом для обходу інших санкцій. Зерно, як і нафта – специфічні продукти. Там досить важко відстежити кількість наданого продукту на суму оплаченого,

– зазначив Крамаров.

За його словами, наразі важко говорити, що переговори в Саудівській Аравії приводять до реальних результатів та наближають мир. Росія продовжує бити по Україні дронами майже кожної ночі. А від повноцінного припинення вогню відмовляється.

Додамо, під час переговорів у Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об'єктах. Російська делегація переконувала, що у них немає мандату на обговорення цієї теми.