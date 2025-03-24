Не тільки Одеса: делегації США та України в Ер-Ріяді обговорювали припинення атак на порти

У Саудівській Аравії 23 березня делегації США та України підняли питання припинення атак на українські порти. Йдеться не лише про Одесу, а й у Миколаїв та Херсон.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Головними темами обговорення стали безпека судноплавства та захист усієї портової інфраструктури.

Мова йшла про обопільне припинення вогню – ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові, вони не атакують наші об'єкти і наші порти,

– сказав Лещенко.

Він додав, що мова йде не тільки про одеські порти, де здійснюється судноплавство, а й про миколаївські та херсонські, які наразі теж перебувають під обстрілами.

Також сторони торкнулися питань обміну полоненими та повернення українських дітей. Радник ОП прогнозує, що подібні консультації будуть проводитися на регулярній основі.