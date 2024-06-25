Швидко також не треба: на якому етапі вступу в Євросоюз перебуває Україна

Сьогодні розпочались важливі переговори щодо членства України в ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цей шлях буде складний. Однак складний та довгий шлях є запорукою його якості.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Україна робить все можливе для виконання умов ЄС. Обом сторонам потрібно розв'язати важливі економічні питання.

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На якому етапі вступу в ЄС перебуває Україна

За словами Буряченка, не лише Україна йде шляхом євроінтеграції, ЄС теж піде зворотним шляхом, однак він буде непростий. Потрібно надати належне президенту Україну та Кабміну, які роблять все необхідне для виконання рекомендацій Єврокомісії.

Україна йде по своєму, зазначеному в Конституції, політичному шляху в напрямку євроінтеграції. Однак нас очікують складні перемовні процеси,

– зауважив політолог.

Він пояснив, що погодження різних галузей економіки чи виробництва євроінтеграційних домовленостей є лише нормативною практикою. Європейські компанії, для прикладу польські фермери, ринок машинобудування, металургії, оборонно-промисловий комплекс мають свої інтереси.

Величезну кількість економічних питань потрібно буде пропрацьовувати. І нам, і європейцям треба буде розв'язати незручні питання, на яких зараз немає відповіді,

– зазначив Буряченко.

Політолог наголосив, що у вступі до ЄС немає легких шляхів. Якщо Україна піде легким шляхом і Європейський Союз не буде готовий до нашої інтеграції, то наша держава нашкодить і собі, і Європі.

Це може призвести до серйозної політичної дестабілізації. Цього не потрібно сторонам,

– підкреслив Буряченко.

Чим більше шлях України до ЄС буде продуманий, реалізовуватись з холодним розумом та професіоналізмом, тим об'єднання буде комфортнішим та ефективнішим.