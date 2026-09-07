У Кремлі заявили, що Росія не виключає відновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні. Відповідну заяву зробили після візитів американських представників до Москви та Києва.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Яку заяву зробили у Кремлі?

У Кремлі заявили, що Росія не виключає відновлення тристоронніх переговорів щодо війни в Україні після візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва. Водночас у Москві не повідомили про конкретні результати контактів американської сторони з українським керівництвом.

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За словами представника Кремля, Москва нібито високо оцінює зусилля США, спрямовані на пошук шляхів до завершення війни. Пєсков також заявив, що російський лідер Володимир Путін особисто подякував президенту США Дональду Трампу за його прагнення сприяти мирному врегулюванню.

Водночас у Кремлі не стали розкривати деталі пропозицій, які Віткофф і Кушнер могли обговорювати з Путіним. Пєсков не уточнив, чим ці пропозиції відрізнялися від домовленостей, які сторони нібито обговорювали під час зустрічі в Анкориджі.

Москва наразі не має інформації про результати зустрічей американських переговорників із представниками України.

Нагадаємо, Сергій Лавров вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про війну проти України. Під час виступу перед студентами МДІМВ 7 вересня він заявив, що бойові дії нібито необхідно завершити заради боротьби з "нацизмом" у Європі. Цей "нацизм" нібито знову поширюється континентом.

За його словами, збереження при владі українського керівництва нібито означатиме "зраду подвигу" тих, хто переміг нацизм у 1945 році. Таким чином російський посадовець вкотре намагається виправдати агресію проти України вигаданою боротьбою з "нацизмом". Водночас саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році та продовжує війну.

Заява Лаврова прозвучала на тлі чергового загострення риторики Москви щодо країн Європи. Напередодні він також звинуватив Німеччину в нібито початку "справжньої війни" проти Росії через рішення Берліна щодо російських дипломатичних і культурних установ. Лавров також заявив, що Москва нібито має зробити відповідні висновки та може вдатися до дзеркальних заходів.