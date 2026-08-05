Таємна зустріч у Відні: європейські та російські політики провели переговори щодо України

У столиці Австрії відбулася закрита зустріч за участю колишніх високопосадовців Великої Британії, Франції, Німеччини та Росі. Під час не вони обговорювали шляхи завершення війни в Україні.

Переговори проходили у форматі так званої "другорядної дипломатії" та не мали офіційного урядового мандату. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про секретну зустріч?

Зустріч відбулася у Відні за ініціативи швейцарського Центру гуманітарного діалогу (HD) – незалежної організації, яка спеціалізується на посередництві у міжнародних конфліктах. У роботі взяли участь:

колишній радник прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу,

колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Маркус Едерер

французький дипломат П'єр Вімон.

Особу представника російської сторони співрозмовники агентства не розкрили.

Подібні переговори не є офіційними та не передбачають ухвалення будь-яких рішень. Їхня мета – обмін позиціями, пошук можливих компромісів та напрацювання ідей, які згодом можуть бути використані урядами під час офіційних дипломатичних контактів.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що їм нічого не відомо про цю зустріч і що вона не проводилася від імені чи в координації з федеральним урядом. Французьке МЗС відмовилося від коментарів, а британський уряд наголосив лише, що підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру для України, однак не коментує діяльність колишніх посадовців. Речник Кремля Дмитро Пєсков також не відповів на запит журналістів.

У самому Центрі гуманітарного діалогу підтвердили готовність підтримувати подібні ініціативи. В організації пояснили, що часто працюють конфіденційно, адже багато діалогових процесів відбуваються без офіційної участі держав і потребують закритого формату для ефективного обміну думками.

Окрім цього, радник президента Європейської ради Антоніу Кошти раніше також намагався налагодити окремий канал зв'язку з Кремлем, однак помітних результатів ці контакти поки не принесли. У липні президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомляв про ще одну неформальну зустріч колишніх німецьких та російських чиновників, яка відбулася у Баку.

Водночас джерела Bloomberg зазначають, що готовність Володимира Путіна до предметного діалогу із європейськими країнами залишається під питанням. Кремль продовжує розглядати Сполучені Штати як головного посередника у можливих переговорах щодо війни, тоді як Москва наполягає на своїх максималістських вимогах, зокрема щодо повного контролю над Донецькою областю, що Україна категорично відкидає.

Нагадаємо, у Росії заявили про готовність до переговорів щодо завершення війни проти України, однак мають одну умову. За словами заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна, Москва нібито готова до переговорного процесу "за зрілого підходу Заходу".

Водночас російський посадовець не уточнив, які саме кроки, на думку Кремля, мають зробити західні партнери для початку діалогу. Російська сторона також не пояснила, чи передбачає її позиція готовність до компромісів або перегляду висунутих раніше вимог щодо України.