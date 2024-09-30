Сибіга заявив про позитивну динаміку у вирішенні питання захисту прав угорців в Україні

Глава українського МЗС провів переговори зі своїм угорським колегою. там вони торкнулись важливих тем.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після розмови із Петером Сійярто в Будапешті заявив, що вони відзначають "позитивну динаміку" у розв'язанні питання нацменшин. Зокрема, він привітав відкриття в Угорщині першої двомовної українсько-угорської школи для українських дітей, передає 24 Канал.

Дивіться також Сибіга поїхав до Угорщини на переговори із Сіярто

Україна підтверджує взяті на себе обов'язки

Сибіга побував в цій школі зранку та залишився з надзвичайно позитивними враженнями. Він також впевнений, що цей освітній заклад сприятиме збереженню української ідентичності, допоможе дітям адаптуватися в середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння, а також буде черговим кроком до порозуміння між Україною та Угорщиною.

Водночас Україна також підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти.

Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у розв'язанні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння з усіх чутливих питань,

– зауважив Сибіга.