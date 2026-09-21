"Це найганебніше": експерт назвав найбільші помилки Трампа щодо Росії

У США знову шукають спосіб якнайшвидше завершити війну в Україні. Водночас підхід адміністрації Дональда Трампа до переговорів викликає чимало запитань, зокрема щодо можливого тиску на Київ.

Професор із США Ігор Айзенберг в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, як Трамп може спробувати схилити Україну до поступок та чому такий підхід може не дати очікуваного результату.

Нефахові перемовники та криза дипломатії

Поточний стан американської дипломатії фахівці Айзенберг назвав одним із найменш вдалих в історії країни. Номінальний очільник Держдепартаменту Марко Рубіо фактично усунутий від ухвалення ключових рішень у зовнішній політиці.

Реальними керівниками дипломатичних процесів у команді Трампа стали люди без відповідної освіти та фахових знань. Через це результативність їхньої діяльності залишається нульовою, а сам підхід до ведення міжнародних справ викликає занепокоєння.

Марко Рубіо, обіймаючи важливі посади, міг би пояснити помилковість дій, проте не має реального впливу на процес.

Трамп має бажання закінчити війну, але так, як він це робить, це не може призвести до результату, тому що не можна вести переговори з агресором та вислуховувати умови цього агресора, на яких умовах агресор закінчить війну,

– зазначив Айзенберг.

Раніше, коли Рубіо мав певний вирішальний голос, йому вдалося зірвати зустріч Трампа з Путіним у Будапешті після розмови з Сергієм Лавровим. Утім, наразі заплановані нові контакти з російською стороною на полях Генеральної асамблеї ООН, які навряд чи принесуть реальні результати.

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Чому переговори досі беззмістовні?

Зустрічі американських представників із Лавровим мають формальний характер і тривають небагато часу. Жодна зі сторін цих перемовин не має повноважень для ухвалення остаточних рішень, що робить цей діалог безперспективним.

Спроби ведення перемовин із країною-агресором наразі експерт порівняв із гіпотетичними переговорами з нацистською Німеччиною на початку Другої світової війни. У той період США тримали нейтралітет і мали послів, але не вели перемовин із Берліном та не тиснули на Велику Британію.

Це ганьба насправді. Це увійде до підручників історії, які будуть використовуватися в американських школах років через 10 – 15 – 20, саме як такий ганебний період в історії американської дипломатії,

– наголошує Айзенберг.

Суттєвий вплив на позицію оточення Трампа справляють обіцянки фінансових вигод від бізнес-проєктів у Росії, де фігурують суми до 12 трильйонів доларів. Саме жадоба до грошей затьмарює реальну оцінку ситуації для перемовників на кшталт Келлога та Кушнера.