Новий раунд переговорів між США та Росією: хто представлятиме делегації двох країн
- Другий раунд російсько-американських консультацій відбудеться в Стамбулі, присвячений роботі дипмісій.
- Російську делегацію представить посол Дарчієв, американську – заступник помічника держсекретаря Коултер.
Найближчими днями відбудеться другий раунд російсько-американських консультацій, які будуть присвячені роботі дипмісій. Відомо, що він пройде в Стамбулі.
В Росії вже повідомили про представників делегацій від обох сторін. Про це повідомляють ворожі ЗМІ з посиланням на російське МЗС, інформує 24 Канал.
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Чергові переговори між США та Росією
Російську делегацію на консультаціях Москви та Вашингтона у Стамбулі представить посол Дарчієв, американську – заступник помічника держсекретаря Коултер.
На консультаціях продовжиться предметна робота щодо усунення численних проблем щодо роботи дипломатів двох країн,
– вказують у росЗМІ.
Нагадаємо, що у Стамбулі наприкінці лютого також були перемовини між російською та американською делегаціями.
Пропагандистські ЗМІ тоді писали, що переговори між сторонами щодо проблем роботи посольств була у резиденції генконсула Сполучених Штатів у Стамбулі. Загалом дискусії між делегаціями двох країн тоді тривали понад 6 годин.