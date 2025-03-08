Зеленський назвав склад української делегації для переговорів з США у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії готується зустріч української та американської команд. Повідомляється, що делегація України складатиметься з 4 представників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у соцмережі Х.

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Хто буде на зустрічі з США у Саудівській Аравії

Володимир Зеленський розповів, що почне наступний тиждень з візиту в Саудівську Аравію, де зустрінеться зі Спадкоємним принцом. Одразу після цього українські дипломатичні та військові представники залишаться для переговорів з американською командою. Вони відбудуться у вівторок, 11 березня.

Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси,

– розповів президент.

За словами Зеленського, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Український гарант сподівається, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки.

"Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно", – додав президент.

За даними ЗМІ, ключова тема переговорів – угода про корисні копалини та налагодження відносин з американською стороною після останньої зустрічі президентів Зеленського та Трампа, яка закінчилася публічною сваркою.