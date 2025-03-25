Угода щодо безпеки судноплавства у Чорному морі: що ВМС думають про перемир'я

Під час переговорів у Саудівській Аравії порушувалося питання безпеки судноплавства у Чорному морі. У ВМС зазначають, що для України перемир’я – це припинення вогню по портовій інфраструктурі України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНН.

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Що ВМС думають про "Чорноморську ініціативу"

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зауважив, що жодного документу щодо перемир'я у Чорному морі наразі не підписано, тому наразі рано робити якісь висновки, як буде забезпечуватися контроль над забезпеченням безпеки судноплавства.

Позиція Військово-морських сил така: для нас перемир’я – це припинення вогню по нашій портовій інфраструктурі, українських морських портах у першу чергу,

– наголосив він.

За словами Плетенчука, він не може коментувати геополітичні рішення, тим паче якщо жодних результатів офіційно не оприлюднено.

До речі, Кремль опублікував заяву за підсумками переговорів зі США в Ер-Ріяді. США та Росія погодилися реалізувати "Чорноморську ініціативу", яка включає забезпечення в Чорному морі безпеки судноплавства, незастосування сили та недопущення використання комерційних суден у військових цілях.