Другий раунд переговорів України та Росії: відомий час початку зустрічі у Стамбулі

У понеділок, 2 червня, українська та російська делегації знову зустрінуться в Туреччині. Сторони, ймовірно, говоритимуть про пропозиції, описані в меморандумах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, які цитує Укрінформ.

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Коли буде зустріч України та Росії в Стамбулі

Як повідомлялося раніше, нинішня зустріч делегацій триватиме не в Офісі Реджепа Ердогана, а в сусідньому палаці Чираган.

Російська сторона вже поїхала на переговори, щоб завтра зустрітися з представниками української влади. Переговори розпочнуться о 13:00 за місцевим часом. У Туреччині час збігається з українським.

На зустрічі сторони можуть обговорити пропозиції щодо мирного врегулювання. Зокрема мова йтиме про позиції, які Україна та Росія подали у своїх частинах "меморандуму". Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі в української сторони є всього три вимоги: повне й безумовне припинення вогню, звільнення полонених та повернення дітей, яких викрала Росія.

Нагадаємо, перший тур переговорів між Росією та Україною пройшов у травні. Тоді сторони не досягли згоди про встановлення миру та припинення вогню, але домовилися про масштабний обмін полоненими. Так додому вдалося повернути 1 000 українців, серед яких були полонені військові та цивільні. До Росії також поїхали 1 000 окупантів та колаборантів.