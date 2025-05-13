Навіть не уявляю, – Зеленський про те, якою може бути зустріч з Путіним у Стамбулі

Владімір Путін запропонував провести переговори у Стамбулі 15 травня, на що Володимир Зеленський відповів, що чекатиме його там особисто. Однак саму зустріч з диктатором уявити складно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського у вівторок, 13 травня.

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Зеленський про зустріч з Путіним

Президент України повідомив, що готовий до зустрічі з російським диктатором. У грудні 2019 році він вже зустрічався з Путіним та знає, що правда на боці України.

Самої зустрічі навіть не уявляю. Однак я розумію, що нам потрібно зробити перший крок заради людей. Весь світ підтримує це. Всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни. Хоча б про початок,

– наголосив Зеленський.

Нагадаймо, що Путін відмовився від пропозиції України та її союзників про припинення вогню, закликавши до прямих переговорів у Туреччині. Дональд Трамп заявив, що наша країна повинна погодитись на зустріч, адже після неї буде зрозуміло, чи можлива угода.