Навіть не уявляю, – Зеленський про те, якою може бути зустріч з Путіним у Стамбулі
- Путін запропонував переговори у Стамбулі 15 травня, Зеленський готовий зустрітися там особисто.
- Зеленський наголосив на важливості зробити перший крок для закінчення війни, хоча саму зустріч з Путіним уявити складно.
Владімір Путін запропонував провести переговори у Стамбулі 15 травня, на що Володимир Зеленський відповів, що чекатиме його там особисто. Однак саму зустріч з диктатором уявити складно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського у вівторок, 13 травня.
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Зеленський про зустріч з Путіним
Президент України повідомив, що готовий до зустрічі з російським диктатором. У грудні 2019 році він вже зустрічався з Путіним та знає, що правда на боці України.
Самої зустрічі навіть не уявляю. Однак я розумію, що нам потрібно зробити перший крок заради людей. Весь світ підтримує це. Всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни. Хоча б про початок,
– наголосив Зеленський.
Нагадаймо, що Путін відмовився від пропозиції України та її союзників про припинення вогню, закликавши до прямих переговорів у Туреччині. Дональд Трамп заявив, що наша країна повинна погодитись на зустріч, адже після неї буде зрозуміло, чи можлива угода.