"Чекаємо відповіді": Україна передала Росії список українських дітей, яких потрібно повернути

У Стамбулі 2 червня відбувся новий раунд мирних переговорів України та Росії. Під час цієї зустрічі Україна офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Офісу Президента України Андрія Єрмака.

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Україна наполягає на поверненні дітей

Андрій Єрмак пояснив, що йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

Голова ОП нагадав, що ще в березні цього року під час зустрічі в Джидді Україна підтвердила свою готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою.

За його словами, саме повернення українських дітей є невіддільною частиною справедливого й тривалого миру, а також ключовим елементом довіри та "першим тестом на щирість намірів".

Чекаємо відповіді. М'яч на полі Росії. Справжня добросовісність – це не слова, а дії. І тепер саме час це довести,

– підсумував Єрмак.

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, також підтвердив, що повернення дітей є пріоритетом.

Нагадаємо, 2 червня в мережі також опублікували повну версію меморандуму, який Україна передала Росії. У цьому документі прописано п'ять розділів, у яких чітко зазначені пропозиції України для майбутнього миротворчого процесу.

Так, серед ключових принципів угоди є повне та безумовне припинення вогню на суші, морі та в повітрі як передумова для переговорів, повернення депортованих українських дітей, обмін усіх військовополонених ("всіх на всіх"), звільнення Росією всіх цивільних заручників, забезпечення тривалого миру та безпеки.