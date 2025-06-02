Зеленський підтримав ідею Ердогана щодо зустрічі в Туреччині у форматі "чотирьох"
- Володимир Зеленський підтримав пропозицію Реджепа Таїпа Ердогана про зустріч чотирьох лідерів: США, Росії, Туреччини, та України.
- За словами президента України, без зустрічі лідерів припинення вогню, ймовірно, не буде.
Володимир Зеленський підтримав пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щодо організації зустрічі чотирьох лідерів – президента США Дональда Трампа, Владіміра Путіна та президента України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Зеленського під час онлайн-розмови з журналістами в понеділок, 2 червня.
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Чи можлива зустріч чотирьох президентів
Володимир Зеленський розповів, що він провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
І дійсно, від нього (Ердоганом, – 24 Канал) був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів – він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде,
– пояснив президент України.
До слова, після переговорів у Стамбулі 2 червня речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що український президент готовий зустрітися з Путіним хоч навіть завтра. За його словами, проблема полягає "в іншій стороні".
Варто зазначити, що Володимир Зеленський пропонував особисту пряму зустріч Владіміру Путіну ще під час першого раунду переговорів у Стамбулі 16 травня. Однак тоді очільник Кремля не приїхав у Туреччину, а натомість відправив на переговори делегацію низького рівня.