Трамп шукає спосіб завершити війну: Зільбер пояснив, чи змусять Україну віддати Донбас

Дональд Трамп продовжує шукати дипломатичний спосіб завершення війни Росії проти України, проте домовитися з Володимиром Путіним залишається складним завданням. Одним із можливих варіантів припинення бойових дій називають так званий корейський сценарій, який не передбачає остаточного вирішення територіальних питань.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер в ефірі 24 Каналу пояснив, чому американський президент наполягає на переговорах із Кремлем. Він також оцінив, чи можуть США змусити Україну погодитися на територіальні поступки та яку позицію в цьому питанні займатиме Європа.

Трамп шукає вихід із війни через переговори

Ще на початку свого другого президентського терміну Трамп вимагав від партнерів пояснити, яким вони бачать завершення війни в Україні. Американський лідер не хотів продовжувати підтримку бойових дій без розуміння того, за яких умов вони можуть припинитися.

Зільбер пояснив, що адміністрація США не готова будувати свою стратегію на очікуванні краху режиму Путіна. Адже ніхто не може передбачити, коли це станеться: російський диктатор може втратити владу найближчим часом або залишатися при ній ще багато років.

Трамп хоче знати сценарій виходу з війни, як із неї вийти. І в нього зараз відповідь лише одна: треба домовитися з Путіним, зупинити війну,

– пояснив Зільбер.

Одним із варіантів такого врегулювання може стати припинення бойових дій приблизно по нинішній лінії фронту. При цьому сторони не обов'язково мають визнавати територіальні претензії одна одної чи підписувати повноцінний мирний договір.

Журналіст порівняв цей варіант із ситуацією на Корейському півострові, де припинення активних бойових дій не означало остаточного політичного врегулювання.

Усі говорять про корейський сценарій: зупинитися по лінії фронту, по лінії розмежування. Кожна сторона не визнає позиції іншої, без політичного визнання. Але холодний мир кращий за гарячу війну,

– вважає журналіст.

На думку Зільбера, Трамп і надалі намагатиметься просувати переговорний процес, оскільки не бачить іншого реалістичного способу зупинити війну. Проте припинення вогню не означає, що Вашингтон зможе самостійно визначити умови майбутнього України.

Україну не можуть примусити до територіальних поступок

Зільбер наголосив, що навіть за активної участі США в переговорах остаточне рішення щодо можливих домовленостей залишається за Україною. Вона є самостійною державою, а отже, не зобов'язана погоджуватися на вимоги Кремля лише тому, що Вашингтон прагне швидкого завершення війни.

Ніхто сьогодні не може змусити Україну щось віддати. Україна – цілком суб'єктна демократична держава, і ніхто не може змусити її стати на коліна та прийняти путінські умови,

– наголосив Зільбер.

Важливу роль у можливому врегулюванні, за його оцінкою, відіграватимуть і європейські держави. Вони не можуть залишатися осторонь домовленостей, які безпосередньо впливатимуть на безпеку континенту.

Для Європи принциповим залишається питання міжнародного визнання окупованих Росією українських територій. Згода на такі вимоги Кремля створила б небезпечний прецедент, адже фактично означала б схвалення захоплення чужих земель силою.

Зільбер провів історичну паралель із Мюнхенською угодою 1938 року, коли європейські лідери погодилися на територіальні поступки на користь нацистської Німеччини, сподіваючись уникнути великої війни.

Усі думали: ну гаразд, Чехословаччиною пожертвували, тепер він зупиниться. Але він не зупинився. Навпаки, його апетити розгорілися, і він пішов далі, напав на Польщу,

– нагадав журналіст.

За його оцінкою, європейські лідери розуміють ризики повторення подібного сценарію та не зацікавлені в міжнародному визнанні російських загарбань. Зільбер переконаний, що Україну не можна примусити відмовитися від Донбасу, інших територій чи власної армії, навіть якщо США продовжуватимуть шукати компроміс із Путіним.

Зільбер про переговори Трампа з Путіним: дивіться відео