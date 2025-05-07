Україна готова до переговорів, але тільки після повноцінного припинення вогню, – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до мирних переговорів, але лише після повного припинення вогню. Він зазначив, що Київ не визнає окупацію своїх територій, однак усвідомлює необхідність обговорення деяких питань із Росією.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Чи готова Україна до переговорів з Росією

За словами Єрмака, в інтерв'ю німецькому Die Zeit він розповів, що України хоче миру, однак його настання не залежить лише від Києва.

Якби все залежало від України – ця війна вже давно була б завершена. Та реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому президент Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню – ми погодились. Росія відповіла триденним "перемир'ям на парад". Ми готові до переговорів. Але тільки після повноцінного припинення вогню,

– наголосив голова ОП.

Він зазначив, що це є позицією не лише України, а й США та європейських союзників. Єрмак додав, що "червоні лінії" Києва – Конституція, міжнародне право і Статут ООН

Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові – якщо туди прийде і Росія,

– заявив Єрмак.

Очільник ОП також наголосив, що Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером. Зокрема підписала зі США "історичну угоду". За словами Єрмака, вона стане "основою майбутньої безпеки через економіку".

"Україна продовжує боротьбу. Бо у нас немає іншої країни. І ми маємо силу, щоб виграти не лише війну – а й мир", – резюмував очільник ОП.

Нагадаємо, раніше Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія мають вести прямі перемовини. Він зазначив, що без цього аспекту, посередництво Вашингтону є неможливим.