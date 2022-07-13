У Стамбулі проходять переговори про розблокування українського зерна

У Стамбулі розпочалися переговори між Україною та росією щодо розблокування українських портів для експорту зерна. Переговори відбуваються за участі представників ООН та Туреччини.

Під час переговорів сторони намагатимуться "вийти з глухого кута щодо експорту зерна". Адже росія заблокувала українські порти, тож наша держава не може транспортувати продукцію. Україна теж виставила мінні поля, щоб запобігти атаки з моря.

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Як відомо, Україна є важливим експортером пшениці та зернових, таких як ячмінь і кукурудза. Вона також постачала майже половину всієї соняшникової олії, що продається на світових ринках. Тож блокування портів після військового вторгнення росії призвело до різкого зростання цін на продовольство, а мільйони людей опинилися на межі голоду. Через це на сполох забили в ООН.

Це перші переговори за участі представників України та росії з 29 березня. Тоді вони теж відбулися в Туреччині. Але досягти припинення війни росією не вдалося.

Проблемою в переговорному процесі є вимоги росії. Серед яких – право "обшукувати кораблі, щоб уникнути контрабанди зброї". А також те, що росія сама намагається вивозити кораблями награбоване зерно з українських портів, які опинилися під окупацією.

В Туреччині заявляють, що в регіоні є близько 20 торговельних суден, які можна швидко завантажити та відправити на світові ринки.

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План ООН передбачає, що кораблі слідують безпечними "коридорами", які проходять між відомими місцями розташування мін.

Експерти кажуть, що розмінування Чорного моря є складною операцією, яка може зайняти місяці – надто довго, щоб подолати зростаючу глобальну продовольчу кризу.

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