Нова делегація Росії на переговорах: в МЗС розкрили, що змінилося в словах і діях росіян

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що нова російська делегація на переговорах змінила стиль спілкування. Однак у Києві наголошують: у словах росіян стало менше пропаганди, але їхні вимоги залишаються незмінними.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий в ексклюзивному інтервʼю 24 Каналу.

Дивіться також "Ми готові до компромісів": Лавров заявив, які має умови щодо перемовин

Росія змінила тон, але не позицію: що каже Тихий про їхню делегацію?

Під час переговорів риторика стала більш нейтральною, технічною і професійною – і це, безперечно, позитивний знак.

За словами Георгія Тихого, приїхали люди, які говорять про конкретні технічні речі, без псевдоісторичних лекцій і відверто неадекватних заяв, які українська делегація чула, зокрема, в Стамбулі минулого року.

Але проблема з Росією в іншому: одна справа – риторика, інша – реальність. А реальність така, що обстріли тривають, кількість балістичних ударів зростає, атаки по енергетиці відбуваються навіть за мінусових температур. Тому я пропоную дивитися не лише на тональність заяв, а на факти. А факти свідчать про те, що Росія не хоче припиняти агресію і терор,

– каже посадовець.

Отже, попри певні зміни тональності, за словами речника МЗС, необхідний тиск на Москву – санкційний, військовий та інший – щоб сформувати її здатність до домовленостей. Переговори та тиск мають відбуватися паралельно, одне не замінює іншого.

"Якщо ж подивитися на заяви після переговорів – позиція залишається категоричною. Варто послухати Пєскова, Лаврова та інших російських спікерів – це мова ультиматумів. І на це, на нашу думку, має звертати увагу передусім американська сторона, яка вкладає значні зусилля в досягнення миру. У відповідь на ці зусилля Росія демонструє обстріли та ультимативну риторику", – каже Тихий.

Україна ж продемонструвала готовність до низки компромісів і конструктивно працює з американською стороною.

Ми виходимо з реалій на лінії бойового зіткнення і шукаємо практичні рішення. Але для реалістичного завершення війни потрібен більший тиск саме на Москву,

– зауважує речник МЗС.

Про зміну риторики росіян розповідав і Зеленський