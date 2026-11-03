Україна і Росія проведуть переговори за посередництва США: Віткофф назвав дати

Україна та Росія проведуть переговори в Абу-Дабі за посередництва США. Сторони обговорять післявоєнну безпеку, деескалацію, гуманітарні заходи та кроки до миру.

Про це повідомив спецпредставник США Стів Віткофф в соцмережі Х.

Коли буде тристороння зустріч в Абу-Дабі?

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував 10-11 листопада переговори Росії та України в Абу-Дабі. На цих перемовинах Сполучені Штати виступлять посередником.

10-11 листопада в Абу-Дабі Сполучені Штати виступлять посередником у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією, сприяючи реалізації місії президента Трампа щодо припинення війни,

– зазначив Стів Віткофф.

За його словами, обговорення будуть зосереджені на післявоєнних домовленостях щодо безпеки, деескалації, гуманітарних заходах та наступних кроках на шляху до миру.

Крім цього, Віткофф анонсував зустріч американських переговірників з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО цього тижня у Брюсселі. Там планують обговорити: