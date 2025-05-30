Росія нав’язує Україні свої умови переговорів: в ISW пояснили, що стоїть за цими заявами

Кремль відкрито тисне на Київ, нав’язуючи свої терміни, умови та місце проведення мирних переговорів. Відсутність чітко визначених дат для подальших кроків у мирному процесі країна-агресор використовує як інструмент для його їх затягування та продовження війни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Як Кремль затягує мирний переговорний процес

Кілька днів тому глава МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив, що Москва начебто готова представити свій "меморандум" щодо умов мирних переговорів під час наступної двосторонньої зустрічі з Україною, яку він запропонував провести 2 червня в Стамбулі.

За його словами, документ містить "надійний" спосіб подолати передбачувані Москвою "першопричини" війни в Україні. Аналітики нагадали, що у попередніх заявах російської сторони йшлося про такі вигадані "причини", як розширення НАТО на схід після розпаду СРСР і нібито дискримінація російськомовного населення в Україні.

Помічник російського диктатора Володимир Мединський, який очолював останню їхню делегацію в Стамбулі, 28 травня повідомив, що провів розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим і запропонував конкретну дату для обміну меморандумами.

У відповідь Умєров зазначив, що Київ відкритий до припинення вогню й готовий до подальших перемовин, а також повідомив, що українська сторона вже передала свій документ Москві. Попри це, наступного дня прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що "Росія не отримала копію" цього меморандуму й "Україна не відповіла на пропозицію Лаврова".

Аналітики зазначають, що у подібній маніпулятивній манері раніше діяв і глава Кремля Владімір Путін, який у ніч з 10 на 11 травня він запропонував "відновити" переговори 2022 року, які проходили в Стамбулі, однак згодом відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського на особисту зустріч у цьому ж місті.

Готовність України взяти участь у переговорах 15 – 16 травня у Стамбулі з російськими офіційними особами сама собою була значною поступкою, оскільки проведення діалогу там вписувалося в розповідь Путіна про те, що поточні переговори є поновленням Стамбульських протоколів 2022 року, в яких Росія зажадала, щоб Україна фактично капітулювала перед нею,

– зазначили в ISW.

Президент США Дональд Трамп раніше висловлював припущення, що мирні переговори між Україною та Росією могли б відбутися у Ватикані. Однак Кремль відкинув цю пропозицію, й продовжує наполягати на проведенні зустрічей у Стамбулі.

Для чого росіяни затягують передачу свого "меморандуму"

У квітні Путін у односторонньому порядку оголосив про "припинення вогню" на Великдень, а в травні – на так званий день перемоги, після чого знову почав диктувати Україні свої умови та строки переговорного процесу. У відповідь Київ, а також США та країни ЄС неодноразово закликали Москву погодитися спочатку на поновлюване припинення вогню як передумову для початку переговорів про міцний мир. Втім, усі ці заклики Кремль неодноразово відхиляв.

Росія замість цього вимагає, щоб переговори стосувалися як припинення вогню, так і довгострокової мирної угоди в Україні. Російські війська продовжуватимуть наступати вздовж лінії фронту доти, доки Україна не прийме умови Росії або вони більше не зможуть цього робити. А російські офіційні особи спробують використати будь-які нові досягнення на полі бою, щоб домогтися додаткових поступок від України і Заходу під час переговорів,

– резюмували у звіті.

Аналітики припускають, що Росія навмисно відкладатиме передачу свого "меморандуму" до запланованої зустрічі 2 червня, очікуючи, що Україна відмовиться від участі через відсутність документа. У такому разі Кремль зможе використати це як привід для звинувачень Києва в затягуванні мирних переговорів.