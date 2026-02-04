Укр Рус
4 лютого, 18:38
Оновлено - 18:49, 4 лютого

Змістовні та продуктивні, – Умеров розкрив перші деталі переговорів в Абу-Дабі

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Тристороння зустріч між Україною, США та Росією в Абу-Дабі була змістовною та продуктивною, з акцентом на конкретні кроки і практичні рішення, заявив Рустем Умєров.
  • Українська делегація продовжила переговори в групах, до складу яких входили ключові представники української та американської сторін, зокрема, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Тристороння зустріч між Україною, США та Росією в Абу-Дабі була змістовною та продуктивною. Після завершення переговорів робота та комунікація продовжилися в іншому форматі.

Про це повідомив очільник української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров.

До теми Як близько Україна до закінчення війни: Сибіга оцінив перспективи та успіхи 

Що розповів Умєров про перший день переговорів в Абу-Дабі?

Рустем Умєров зазначив, що після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес 4 лютого продовжився у форматі роботи в групах. 

Разом з секретарем РНБО українська делегація працювала у складі:

  • глави ОП Кирила Буданова;

  • голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії;
  • перший заступник керівника ОП Сергія Кислиці;
  • начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова;
  • заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького;
  • радника керівника ОП Олександра Бевза. 

З американського боку, за словами Умєрова, участь у консультаціях взяли спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. 

Російська сторона була представлена на високому військовому рівні. 

Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки та практичні рішення, – зауважив Рустем Умєров. 

Наразі українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.

До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів в етері 24 Каналу, що не очікує прийнятних для Києва результатів від перемовин в Абу-Дабі, окрім одного питання. Йдеться про розблокування питання обміну військовополоненими.

Чи буде продовження переговорів в Абу-Дабі 5 лютого?

  • Після 16;40 4 лютого стало відомо, що завершилися тристоронні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, ОАЕ. Вони тривали понад 4 години.

  • Також закінчення переговорів підтвердили 24 Каналу джерела в ОП. Співрозмовники наголосили, що нова зустріч між делегаціями очікується у четвер, 5 лютого.

  • Цікаво, що експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов припустив в етері 24 Каналу, що на переговорах Україна, США та Росія можуть домовитися 3 – 5 ключових пунктів для завершення війни. Йдеться про припинення вогню, гарантії безпеки, фінансування відновлення та обмін полоненими.