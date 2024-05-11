Про це заявила колишній заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Вона тривалий час займалася питаннями зовнішньої політики США щодо України та Росії.
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Позиція України зараз
Під час інтерв'ю журналісти запитали у Вікторії Нуланд, чи було помилкою не підштовхувати українців переговорів у війні навесні 2022 року. На це колишня американська чиновниця зазначила, що тоді Україна не була в сильній позиції. Стосовно ситуації зараз – то держава недостатньо сильна.
Єдина угода, яку Путін уклав би тоді, єдина угода, яку він уклав би сьогодні, принаймні до того, як він побачить, що станеться на наших виборах, це угода, в якій він каже: "Що моє, те моє, а те, що твоє, обговорюється",
– сказала ексзаступниця держсекретаря.
Водночас Нуланд додала, що це питання не було б стійким.
Питання переговорів України та Росії
- Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що не бачить можливості виграти Росію на полі бою. За його словами, якщо відкинути окупантів назад до кордонів, то це не завершило б війну – вона має закінчитися договором. Однак змістовні переговори можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року
- Речник Зеленського Сергій Нікіфоров вказав, що першим кроком до миру стане майбутній Саміт миру, що відбудеться у Швейцарії. Там країни вироблять спільну переговорну позицію, після цього її передадуть Росії. Водночас самого Кремля не буде на саміті – російська сторона неодноразово заявляла, що не зацікавлена в такому форматі.
- Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що не бачить жодних ознак того, що Росія хоче вести переговори. За його словами, війна в Україні триватиме, поки Путін не усвідомить, що ціна, яку він платить за війну у вигляді людських життів і фінансових витрат, перевищує його цілі.