Про це заявила колишній заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Вона тривалий час займалася питаннями зовнішньої політики США щодо України та Росії.

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Позиція України зараз

Під час інтерв'ю журналісти запитали у Вікторії Нуланд, чи було помилкою не підштовхувати українців переговорів у війні навесні 2022 року. На це колишня американська чиновниця зазначила, що тоді Україна не була в сильній позиції. Стосовно ситуації зараз – то держава недостатньо сильна.

Єдина угода, яку Путін уклав би тоді, єдина угода, яку він уклав би сьогодні, принаймні до того, як він побачить, що станеться на наших виборах, це угода, в якій він каже: "Що моє, те моє, а те, що твоє, обговорюється",

– сказала ексзаступниця держсекретаря.

Водночас Нуланд додала, що це питання не було б стійким.

Питання переговорів України та Росії