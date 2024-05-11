Об этом заявила бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она долгое время занималась вопросами внешней политики США в отношении Украины и России.
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Позиция Украины сейчас
Во время интервью журналисты спросили у Виктории Нуланд, было ли ошибкой не подталкивать украинцев к переговорам в войне весной 2022 года. На это бывшая американская чиновница отметила, что тогда Украина не была в сильной позиции. Относительно ситуации сейчас – то государство недостаточно сильное.
Единственная сделка, которую Путин заключил бы тогда, единственная сделка, которую он заключил бы сегодня, по крайней мере до того, как он увидит, что произойдет на наших выборах, это соглашение, в котором он говорит: "Что мое, то мое, а то, что твое, обсуждается",
– сказала экс-заместитель госсекретаря.
В то же время Нуланд добавила, что этот вопрос не был бы устойчивым.
Вопрос переговоров Украины и России
- Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что не видит возможности выиграть Россию на поле боя. По его словам, если отбросить оккупантов обратно к границам, то это не завершило бы войну – она должна закончиться договором. Однако содержательные переговоры могут начаться не раньше, чем во второй половине 2025 года
- Представитель Зеленского Сергей Никифоров указал, что первым шагом к миру станет предстоящий Саммит мира, который состоится в Швейцарии. Там страны выработают общую переговорную позицию, после этого ее передадут России. В то же время самого Кремля не будет на саммите – российская сторона неоднократно заявляла, что не заинтересована в таком формате.
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что не не видит никаких признаков того, что Россия хочет вести переговоры. По его словам, война в Украине будет продолжаться, пока Путин не осознает, что цена, которую он платит за войну в виде человеческих жизней и финансовых затрат, превышает его цели.