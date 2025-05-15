Зеленський назвав посередників на переговорах української та російської делегації у Стамбулі
- Зеленський заявив, що посередниками на переговорах у Стамбулі будуть США та турецька сторона.
- Час проведення переговорів ще не визначено, і зустріч між Росією та Україною не призначена.
Час проведення потенційних переговорів України та Росії в Стамбулі 15 травня ще не визначено. Проте стало відомо, хто стане посередниками на цих перемовинах.
Президент України пояснив, хто стане посередниками на переговорах у ході пресконференції в Анкарі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Президента України.
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Що заявив український лідер про потенційні переговори в Стамбулі
Під час пресконференції журналісти запитали Володимира Зеленського про залучення третьої сторони до перемовин з Росією. За його словами, це будуть "США і турецька сторона".
Водночас інформації про час проведення переговорів немає. Джерела CNN повідомляли, наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною, але у Кремлі заявляють, що переговори були призначені на сьогоднішній ранок, а потім перенесені на післяобідній час.
Володимир Зеленський наголосив, що Путін проявив неповагу до світових лідерів. Очільник Кремля запропонував відновити переговори в Туреччині, але сам для цього не з'явився.
Це неповага до Ердогана та Трампа, хто сторони цієї війни? Чому від Америки є Держсекретар, а від Туреччини та України МЗС? Де відповідна людина від Росії?
– зазначив український лідер.
Також президент України заявляв, що Київ готовий до прямих переговорів. На його думку, всі сторони мають демонструвати готовність до перемовин і першим кроком у цьому питанні повинно бути повне припинення вогню.