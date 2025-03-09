У ЦПД назвали питання, які США та Україна обговорять у Саудівській Аравії

Вже цього тижня українська та американська делегації зустрінуться у Саудівській Аравії. Керівник ЦПД розповів, про що говоритимуть сторони.

Ключовим питанням передусім буде угода про корисні копалини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка у YouTube.

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Про що говоритимуть Україна та США у Саудівській Аравії

Україна та США на зустрічі у Джидді, Саудівська Аравія, будуть безсумнівно обговорювати угоду про корисні копалини.

Українська сторона зокрема хоче донести до США "контури червоних ліній", які вона розробила спільно з Великою Британією та іншими європейськими партнерами. Йдеться про умови завершення війни, на які Україна піти не може.

Андрій Коваленко зазначає, що з боку США є певний тиск на Україну. Це демонструють заяви Трампа про те, що він чекає "бажання України завершити війну".

Насправді Україна найбільше хоче миру, вона найбільше постраждала від війни. Росія напала на Україну. Головне, що Україні потрібна справедливість у даному випадку, оскільки не може бути так, що той, хто злочинець, за тим має бути правда. Такого бути не може і не має,

– підкреслив Коваленко.

Політика США, втім, зрозуміла. Вони застосовують "човникову дипломатію" – Росії роблять поступки й очікують її "фідбеку". Якщо ж його немає, то тиск націлюють вже на неї, погрожуючи новими санкціями.