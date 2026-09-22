Жодних прохань, щоб Україна зупинила удари в односторонньому порядку, не звучало, – Зеленський

22 вересня 2026 президенти України та США провели перемовини. Володимир Зеленський зауважив, що цього разу не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари.

Про це український президент зазначив під час пресконференції.

Про що говорили Зеленський і Трамп

Ні, навпаки, ми говоримо, а що ми можемо зробити з цією ситуацією? Ми говоримо про енергетичне перемир'я, принаймні, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна закінчити війну. Я сказав мою особисту думку, я живу з нею,

– сказав Зеленський.

Зеленський додав, що також попередив американську сторону, що російська сторона напевно порушить перемир'я. Так, Путін буде розказувати всім про закінчення війни і готовність вести перемовини, і це буде до того, як закінчаться вибори.

"А потім ви побачите, будуть атаки. Вони не закінчаться, будуть атаки. І він розкаже вам це через те, що Україна щось робила тощо", – зауважив президент.

Нагадаємо, що США передадуть українську пропозицію стосовно енергетичного перемир'я Росії. Вона полягає у тому, що якщо росіяни не хочуть, щоб Україна атакувала їхні нафтопереробні потужності, то хай вони не чіпають українську енергосистему, водопостачання, енергопостачання.