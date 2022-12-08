Переговори можливі: Україна та Росія погодять графік засідань спецтрибуналу в Ялті, – Подоляк

На майбутніх переговорах України та Росії обговорюватимуть розмір компенсаційних виплат та графік засідань спецтрибуналу для російських військових злочинців. Переговори проходитимуть у Ялті.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що лише за таких умов світу й Україні буде зрозуміло, що Росія повернулась до міжнародного права.

До теми Правильний фінал війни близько, – ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Росія має пройти трансформацію

Подоляк нагадав, що Росія має вивести війська та звільнити тимчасово окуповані території, щоб переговори відбулися. Також він переконаний, що російські еліти мають "пройти через трансформацію".

І тоді відбудуться переговори – конструктивний діалог, що зафіксує повернення Росії до міжнародного права, розмір компенсаційних виплат та узгодить графік засідань спецтрибуналу в Ялті,

– написав Подоляк.

Чи є ймовірність переговорів: останні новини